Manifestazione ‘permanente’ per Gaza e Flotilla a Milano

agenzia

Presidio davanti sede Comune organizzato da Cub

MILANO, 24 SET – Il concetto della mobilitazione permanente, della lotta a oltranza contro ogni difficoltà e con “ogni mezzo pacifico” in favore di Gaza e della Flotilla fino al raggiungimento di risultati concreti: è questo, in sintesi, il messaggio del presidio – nell’ambito di analoghe iniziative in tutta Italia – iniziato alle 18 e tuttora in corso sotto la pioggia battente davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, organizzato in pochissimo tempo dalla Cub. Alla protesta hanno preso parte alcune centinaia di persone fra associazioni palestinesi, centri sociali fra cui il Vittoria e il Lambretta, Rifondazione Comunista, studenti e militanti della sinistra o dell’area antagonista anche di una certa età. Tutto, al momento, si è svolto senza problemi di ordine pubblico. Fra gli ombrelli, in una sorta di palco virtuale si sono succeduti gli interventi di diversi manifestanti. Molte le critiche, anche piuttosto pesanti, al Governo e al presidente del Consiglio Giorgia Meloni accusati di essere “complici del Governo genocida israeliano” e di essere “assassini” come il premier israeliano Benjamin Netanyahu. E’ stato denunciato un “complotto da parte di Israele per distruggere non solo le popolazioni arabe ma anche la loro cultura”. Ed è stato più volte affermato che “le mobilitazioni continueranno senza fermarsi perché il popolo le condivide”.

