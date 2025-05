Manifestazione pro Pal e contro il riarmo, tafferugli a Napoli

agenzia

Davanti alla Prefettura palloncini con vernice contro gli agenti

NAPOLI, 27 MAG – Momenti di tensione e tafferugli, in piazza del Plebiscito, a Napoli, durante una manifestazione pro Palestina e contro il riarmo, in occasione di un vertice di funzionari Nato e di altre organizzazioni che si è svolto ieri e oggi in città. Il corteo, composto da esponenti di varie sigle e movimenti, si è fermato davanti alla prefettura, proveniente da piazza del Gesù. I manifestanti hanno quindi lanciato verso il cordone delle forze di polizia dei palloncini contenenti vernice e sono stati esplosi fumogeni. La polizia ha quindi messo in atto un’azione di contenimento e ci sono stati alcuni minuti di contatto. Poi i tafferugli sono cessati. Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo, presente all’iniziativa, ha dichiarato: “Il regime di guerra che Nato e governi nazionali vogliono imporci non significa solo più soldi per le armi, ma anche un aumento della criminalizzazione verso chiunque si oppone a tali progetti. Lo spionaggio con Paragon, l’infiltrazione di Potere al Popolo da parte di un agente della polizia, la repressione violenta nelle piazze di questi giorni, testimoniano che si tratta già di realtà di fronte alla quale dobbiamo indignarci e opporci.”

