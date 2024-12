Manovra, arrivano altri fondi per il Ponte sullo Stretto e il fronte del no alza gli scudi: “Salvini si fa il regalo di Natale”

Governo Meloni

Un emendamento della Lega incrementa complessivamente 1,4 miliardi, rispetto agli 11,6 miliardi previsti dalla scorsa legge di bilancio

Arrivano nuovi fondi al Ponte sullo Stretto. Nel fascicolo delle proposte di modifica alla manovra dei gruppi, riformulate dal governo per l’approvazione, risulta infatti anche un emendamento della Lega che incrementa complessivamente di 1,4 miliardi, rispetto agli 11,6 miliardi previsti dalla scorsa legge di bilancio, la dote per l’infrastruttura fino al 2032. Si tratta, però, di una cifra inferiore rispetto ai 3 miliardi inizialmente ipotizzati nell’emendamento a firma del capogruppo leghista Riccardo Molinari.

Non sono mancati i commenti dell’opposizione: «Salvini si fa il regalo di Natale; in un nuovo emendamento alla legge di bilancio nei prossimi anni alle infrastrutture vengono sottratti fondi per finanziare il Ponte sullo stretto. Opera inutile, costosa e pericolosa che oggi viene finanziata con risorse che potevano essere utilizzate per strade, ferrovie e infrastrutture diffuse». Lo dichiara Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

«Non esistono ponti al mondo a campata unica così lunghi. Con un pilone immerso in una falda sismica. I nodi rilevanti su deformabilità e percorribilità del ponte non sono mai stati sciolti eppure siamo alla follia. Il governo considera strategiche solo le opere ciclopiche come il ponte sullo stretto: altri miliardi di euro presi dal fondo delle opere strategiche “razziate” per il Ponte. E’ una manovra contro il Paese», aggiunge Marco Grimaldi, capogruppo di Avs nella commissione Bilancio.