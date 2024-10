Manovra: Carta docente anche per supplenti annuali

agenzia

Ma l'importo in futuro potrebbe diminuire per tutti

ROMA, 23 OTT – La manovra prevede la Carta del docente in via strutturale anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale ma se quest’anno il valore rimane di 500 euro, non è detto che lo sia anche nei prossimi anni. Le parole ‘nominale di euro’ – si legge in manovra – sono sostituite dalle seguenti: ‘fino ad euro’; ed è aggiunto il periodo: “Con decreto del ministero dell’Istruzione, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse”.

