Manovra:Ali,affossati gli enti locali,stangata da 4 miliardi

Gualtieri, colpiti Comuni, Regioni e città metropolitane

ROMA, 25 OTT – La Legge di bilancio “affossa gli Enti Locali”. E’ il giudizio della Lega delle Autonomie Locali Italiane (Ali) che elenca i tagli: “4 miliardi di euro nel triennio, con 570 milioni per il 2025, di cui 140 milioni saranno a carico di Comuni Province e Città Metropolitane, che aumenteranno a 290 milioni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni nel 2029”. “Per i soli Comuni sono 1 miliardo e trecento milioni di tagli, che si sommano a già quelli pesantissimi dello scorso anno, e che non possono essere considerati compensati dai 100 milioni per l’accoglienza minori e dal contributo parziale per la compensazione verticale della perequazione, che andranno a beneficio solo di una parte dei comuni e non compenseranno comunque i costi della perequazione -si legge in una nota di Ali- Considerando poi anche il taglio alle spese per investimenti, il costo complessivo per il 2025 raggiunge 1,6 miliardi. In tutto questo non è ancora chiaro quale saranno gli effetti del taglio ai Ministeri, costi che potranno ricadere nuovamente sugli enti locali”. “Il Governo – dichiara il Presidente nazionale di Ali, Roberto Gualtieri – colpisce con una stangata da più di 4 miliardi centinaia di amministrazioni tra Regioni, Comuni e Città Metropolitane e scaricando i costi sui cittadini. É una scelta profondamente sbagliata che rischia di mettere in ginocchio gli Enti Locali e di colpire i servizi e la qualità della vita di tutti gli italiani. Non staremo certo a guardare e faremo sentire la nostra voce”.

