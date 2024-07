Mantovano, frodi decreto flussi,cambiamo legge immigrazione

agenzia

'Anomalie rivelano infiltrazioni della criminalità organizzata'

ROMA, 30 LUG – “Nell’ultimo decennio tanti governi hanno annunciato cambiamenti al testo unico sull’immigrazione ma senza dare seguito ai propositi. Noi lo faremo puntando a modificare, sia sul piano amministrativo che normativo, gli atti che hanno portato alle storture” delle frodi sugli ingressi in base al decreto flussi che coinvolgono la criminalità organizzata, “in modo da consentire l’ingresso solo a chi ha la concreta e certificata prospettiva di lavorare”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in audizione alla commissione Antimafia, in seguito all’esposto presentato lo scorso 5 giugno dalla premier Giorgia Meloni al procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo sulle anomalie registrate negli ingressi tramite il decreto flussi.

