Marcia della Liberazione terminata con omaggio a partigiani

agenzia

Anpi Roma, 'Papa sarebbe stato felice di questa piazza'

ROMA, 25 APR – All’arrivo a Porta San Paolo i rappresentanti dell’Anpi hanno posizionato le corone commemorative, omaggio ai partigiani e alle partigiane, sotto alle targhe dedicate ai caduti per la resistenza, al termine della marcia della Liberazione a cui hanno partecipato oltre 2mila persone, secondo una prima stima delle forze dell’ordine. “Papa Francesco sarebbe stato felice di vedere questa piazza, di vedere quante persone si impegnano per i diritti civili. Non possiamo essere indifferenti, noi dobbiamo spezzare l’indifferenza e riuscire a ritrovare punti comuni che ci tengono insieme”, ha poi evidenziato la presidente di Anpi Roma, Marina Pierlorenzi, nell’intervento conclusivo della giornata.

