Marcia per la pace a Gaza il 15 giugno a Monte Sole

agenzia

Manifestazione nazionale lanciata dalla sindaca di Marzabotto

BOLOGNA, 22 MAG – “Save Gaza, fermate il governo di Israele” è il nome della marcia per la pace che si terrà domenica 15 giugno da Marzabotto a Monte Sole, nel Bolognese, nel luogo simbolo dell’eccidio nazista. Lo scrive il Corriere di Bologna. Il primo appello a una manifestazione nazionale per Gaza era stato lanciato lo scorso 25 aprile dalla sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, per poi essere ripreso dal Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto e riunire in una prima assemblea organizzativa oltre 200 persone. L’obiettivo è “chiedere al governo italiano e alla comunità internazionale di agire con tutti gli strumenti politici, diplomatici ed economici per porre fine alla violenza, per far tacere le armi e per fermare il massacro di civili che sta assumendo la portata di un genocidio”.

