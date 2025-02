Marcia per l’Ucraina a Milano, slogan contro Putin e Trump

agenzia

In piazza a tre anni dal conflitto dallo scoppio del conflitto

MILANO, 23 FEB – Oltre un migliaio di persone si sono ritrovate in piazza Castello a Milano per ricordare i tre anni dallo scoppio della guerra in Ucraina in seguito all’invasione della Russia. Il corteo, arrivato poi in piazza San Babila, è stato promosso dall’associazione milanese degli ucraini in Italia “UaMi”. Tante le bandiere blu e gialle che sventolavano in piazza oltre a striscioni contro la Russia e a un cartonato di Putin vestito da carcerato con la scritta “assassino”. I manifestanti, molti cittadini ucraini, hanno srotolato due striscioni con le facce dei soldati che hanno perso la vita in guerra in questi tre anni. Tra gli slogan scanditi, ‘Russia Stato terrorista’, ‘Putin assassino’ e ‘Pace giusta non è la pace della Russia’. Nel corteo sono stati esposti anche cartelli contro il presidente americano: “Trump fantoccio di Putin” e “In un mondo pieno di Putin, Trump, Musk, sii Zelensky”. A marciare col popolo ucraino anche diversi esponenti politici, come la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, il consigliere regionale di Forza Italia Giulio Gallera, Marco Cappato dei Radicali, Ivan Scalfarotto e Lisa Noja di Italia Viva, Pierfrancesco Maran del Pd. “Ci aspettiamo che le persone ci sostengono e che si ricordino che siamo stati invasi, che ci aiutino ad ottenere garanzie per il futuro – ha spiegato Ruslana Tkach di UaMi -. Siamo qui per chiedere sostegno alla nostra sicurezza. Ci aspettiamo un continuo appoggio dell’Ucraina da parte dell’Italia e dell’Europa, non bisogna avere paura e arrendersi di fronte a quello che la Russia cerca di raccontarci”. “Il mondo dovrebbe essere come l’Ucraina cioè forte e resistente e amante della democrazia – ha aggiunto -. Come si può decidere la pace per un Paese, per delle vite umane senza un confronto con noi. Abbiamo una voce che deve essere sentita”.

