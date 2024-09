Mare agitato, collegamenti difficili per Ischia e Procida

agenzia

Forte libeccio blocca corse con mezzi veloci

ISCHIA, 13 SET – Giornata difficile per chi viaggia via mare nel golfo di Napoli a causa delle condizioni meteo marine rese avverse dal forte libeccio che spira da diverse ore.Al momento risultano sospese tutte le corse operate con mezzi veloci da e per i porti di Procida, Ischia, Casamicciola e Forio, con gli aliscafi fermi agli ormeggi. Ischia e Procida vengono collegate quindi dalle sole navi, in partenza dai porti di Pozzuoli e Napoli Porta di Massa ma anche alcune corse dei traghetti risultano cancellate, sulla rotta Pozzuoli/Procida e su quella Napoli/Ischia. Secondo le previsioni meteo il mare resterà agitato sino a stasera e prima di mettersi in viaggio per le due isole è consigliabile perciò verificare, attraverso i siti internet o i call center delle compagnie di navigazione, la regolarità dei collegamenti prescelti per partire

