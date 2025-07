Marinoni non risponde al gip, ‘nessun sistema corruttivo’

agenzia

Legale deposita una memoria, ci difenderemo nel dibattimento

MILANO, 23 LUG – Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio davanti al Gip, l’ex presidente della Commissione paesaggio del Comune di Milano, Giuseppe Marinoni. “Non c’è alcun episodio corruttivo, né nessun sistema per come è delineato dalla Procura”, ha spiegato l’avvocato Eugenio Bono, chiarendo che la difesa ha depositato al giudice una breve memoria difensiva solo sulle esigenze cautelari e che Marinoni si difenderà “nel dibattimento”. Per lui i pm chiedono il carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA