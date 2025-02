Martellate a poliziotti, aggressore in arresto in ospedale

agenzia

Piantonato, ipotesi d'accusa tentato omicidio e resistenza

TORINO, 07 FEB – È piantonato in ospedale a Torino, il Cto, il giovane francese di 26 anni che ieri ha aggredito con un martello due poliziotti della stradale in un’area di sosta sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, a cui uno degli agenti aveva risposto aprendo il fuoco. Il giovane è in stato di arresto con ipotesi di accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale e sarà la procura di Ivrea a valutarle. Gli investigatori già ieri, oltre ad avere effettuato i rilievi del caso, avevano sequestrato il martello utilizzato dal giovane e la pistola dell’agente che aveva sparato.

