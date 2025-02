Martellate a poliziotti,agente dimesso con 15 giorni di prognosi

agenzia

L'aggressore resta in ospedale, in attesa di estrarre pallottola

TORINO, 07 FEB – È stato dimesso nella serata di ieri il poliziotto della stradale che in mattinata, insieme a un collega, era stato aggredito a martellate da un giovane francese in una stazione di servizio della bretella autostradale Ivrea-Santhià. L’agente, con una ferita lacero contusa in testa suturata, ha una prognosi di quindici giorni. L’aggressore, 26 anni, colpito quando uno dei due agenti ha reagito aprendo il fuoco, è ancora ricoverato all’ospedale Cto di Torino e deve essere operato per estrarre una pallottola da una gamba. La sua prognosi è di trenta giorni. Il secondo agente, ferito di striscio da un colpo di rimbalzo, era stato medicato ieri all’ospedale di Ivrea (Torino).

