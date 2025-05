Martin Sellner, remigration summit sarà l’evento dell’anno

agenzia

Organizzatori, attesi anche politici italiani

MILANO, 17 MAG – “Siamo in una location sorprendente, il teatro Vittorio Gassmann a Gallarate” “Non vediamo l’ora di vedervi: arrivate” . Così ha detto Martin Sellner, del movimento identitario austriaco, in un video postato questa mattina sulla pagina Instagram del Remigration Summit con la promessa: “avremo l’evento dell’anno in Italia”. “Ci auguriamo che sia una manifestazione pacifica. Non abbiamo contezza di quello che succede fuori, dentro è tutto pronto” ha aggiunto Andrea Ballarati, organizzatore del contestato Summit in corso a Gallarate (Varese). “Parleranno i relatori previsti e ci sarà qualche sorpresa. Sono attesi anche politici italiani”. Una delle ipotesi è un collegamento durante l’evento con il generale Roberto Vannacci. “Noi parliamo di questione identitaria. Sull’immigrazione il Governo non fa abbastanza e non adotta quei provvedimenti votato dai cittadini”, ha aggiunto Ballarati. “Non appoggiamo apertamente Giorgia Meloni – ha detto Gonzalo Gonçalves, uno dei relatori prima di entrare in teatro – ma condividiamo alcune istanze portate avanti da questo Governo”.

