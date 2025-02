Maruotti (CdS), smaltito arretrato con due anni di anticipo

agenzia

Consiglio Stato ha ridotto pendenze del 17,9%, i Tar del 12,5%

ROMA, 03 FEB – La giustizia amministrativa ha smaltito l’arretrato con due anni di anticipo sulla tabella di marcia del Pnrr: lo ha sottolineato il presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025 della giustizia amministrativa ringraziando tutti i magistrati e il personale che hanno reso possibile questo risultato. Maruotti ha evidenziato come la Giustizia amministrativa stia continuando a dare il proprio contributo per il consolidamento della credibilità del sistema giustizia. “I lusinghieri risultati sono dovuti anche alla piena attuazione del programma di smaltimento dell’arretrato, inserito tra gli obiettivi Pnrr, il cui obiettivo è stato raggiunto con due anni di anticipo rispetto alla data fissata al 30 giugno 2026. Al 31 dicembre 2024, rispetto al 2023, vi è stata un’ulteriore diminuzione delle pendenze: pari al 17,9%, presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e del 12,5% presso i Tribunali Amministrativi Regionali. È un risultato al quale hanno concorso tutte le componenti dell’Istituto”, alle quali il Presidente Maruotti ha espresso i propri ringraziamenti. La cerimonia si è svolta a Palazzo Spada, alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Nordio e, tra gli altri, del Guardasigilli Carlo Nordio.

