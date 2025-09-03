Massimo Moratti migliora, è uscito dalla terapia intensiva

agenzia

Resta in stretta osservazione ma c'è cauto ottimismo

MILANO, 03 SET – Massimo Moratti migliora e ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano), a conferma di un quadro clinico che induce a un cauto ottimismo. L’ex presidente dell’Inter è stato ricoverato circa una settimana fa per una polmonite, provocando forte apprensione fra i familiari e da parte di tutto il mondo nerazzurro. Moratti era stato intubato fino a sabato. Poi, qualche giorno di assestamento per verificare e confermare i miglioramenti, e poco fa la decisione dei medici di trasferirlo dalla terapia intensiva. L’ex presidente – che ha vicino i familiari più stretti con cui ha avuto modo di parlare già nei giorni scorsi – resta sotto osservazione e controllo da parte dei sanitari, ma il recupero sembra più vicino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA