Matilde Gioli testimonial Lombardia contro violenza sulle donne

agenzia

A.Fontana ringrazia l'attrice, 'averla è motivo di orgoglio'

MILANO, 21 NOV – Parte oggi la campagna digital #nonseisola della Regione Lombardia contro la violenza delle donne che ha come protagonista una testimonial d’eccezione, ossia l’attrice Matilde Gioli che ha prestato gratuitamente il suo volto. I video con la sua testimonianza saranno diffusi sui canali social della Regione. “È per noi motivo d’orgoglio – sottolinea il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – affidare al volto di un’attrice molto popolare come Matilde Gioli, che ho avuto il privilegio di conoscere personalmente nel febbraio 2022, insieme agli altri protagonisti della fortunata serie tv ‘DOC-Nelle tue mani’. A lei il mio personale ringraziamento per questa importante campagna social”. La campagna digital #nonseisola prende il via oggi in vista del palinsesto di eventi regionali previsti per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Per diffondere una cultura della parità – ha affermato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini – quest’anno ho voluto affiancare al nostro impegno istituzionale anche un’iniziativa digital per promuovere, specialmente tra i più giovani, il riconoscimento e la consapevolezza della violenza e della rete dei servizi e delle misure attive in Regione a sostegno delle donne vittime di violenza, qualunque tipo di violenza si tratti”. Grazie al contributo di Matilde Gioli, “un volto amato per la sua professionalità e la sua sensibilità e che si è prestata per questa campagna regionale a titolo completamente gratuito – ha concluso Lucchini – abbiamo realizzato una campagna di comunicazione sui nostri canali social tesa a coinvolgere un pubblico sempre più vasto e per testimoniare il valore della parità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA