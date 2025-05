Mattarella a Venezia per il Festival delle Regioni

agenzia

Accolto in piazza San Marco da Zaia e Brugnaro

VENEZIA, 19 MAG – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Venezia, a Palazzo Ducale, dove assisterà alla seconda giornata dei Festival delle Regioni. Sbarcato in Riva del Todaro, in piazzetta san Marco, Mattarella è stato accolto dal presidente del Veneto Luca Zaia e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, per poi recarsi nella Sala dello Scrutinio in Palazzo Ducale, dove si tengono i lavori.

