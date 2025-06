Mattarella, bene confronto su risparmio e educazione finanziaria

agenzia

Messaggio del Presidente della Repubblica a Young Factor

MILANO, 17 GIU – “Il convegno promosso dall’Osservatorio dei giovani editori offrirà spazi di confronto su questioni di informazione e educazione economico finanziaria”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio all’evento Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani – Editori, in partnership con Intesa Sanpaolo. “Spazi di confronto – aggiunge – su questioni significative per poter esercitare una piena cittadinanza su temi come risparmio e educazione finanziaria in Europa. Auspico sia un esercizio utile a sviluppare conoscenza e spirito critico per i giovani che ne prenderanno parte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA