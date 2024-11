Mattarella risponde a Musk: «L’Italia sa badare a sé stessa». Ma il magnate insiste: «Il governo deve poter espellere migranti»

LA POLEMICA

“L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che ‘sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzionè. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, replicando così alle parole sui giudici italiani pronunciate da Elon Musk.

Il magnate però rincara la dose «Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?». scrive Musk su X tornando sullo stop dei giudici sul caso migranti in Albania.