Maturità: al via oggi la riunione plenaria

agenzia

Operazioni burocratiche ma si stabilisce anche data inizio orali

ROMA, 16 GIU – E’ prevista questa mattina la riunione plenaria dei presidenti e dei commissari in vista degli esami di Maturità; segna, di fatto, l’avvio ufficiale delle operazioni legate all’esame. E’ una riunione complessa, in cui ci sono incombenze burocratiche ma si comincia a conoscere anche la classe attraverso la lettura del documento del 15 maggio e le indicazioni fornite dai commissari interni. Durante l’incontro, ogni commissione stabilirà la data di inizio dei colloqui orali per le proprie classi. Inoltre, tramite sorteggio, verrà determinato l’ordine di precedenza tra le due classi o commissioni assegnate l’ordine di convocazione dei candidati in base alla lettera alfabetica. Salvo particolari esigenze organizzative, non possono essere convocati più di cinque candidati al giorno per i colloqui orali. La data della prima prova scritta è fissata per mercoledì 18 giugno alle ore 8,30, il giorno dopo, giovedì, sempre alle 8,30, la seconda prova scritta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA