Maturità: nel ‘documento del 15 maggio’ una bussola per l’orale

ROMA, 14 MAG – Entro domani il Consiglio di classe deve mettere a punto un resoconto dettagliato di tutte le attività svolte durante l’anno scolastico che servirà sia ai maturandi che ai commissari per lo scolgimento dell’esame. Il ‘documento del 15 maggio’ così viene denominato, circoscrive in modo chiaro e vincolante il campo entro il quale si possono muovere i commissari esterni nel porre le loro domande durante il colloquio orale. Devono essere indicati con precisione, è scritto nell’ordinanza della Maturità, “contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”, ovvero il programma svolto per ciascuna materia, che viene controfirmato anche dai rappresentanti di classe degli studenti.

