Maturità: oggi terza prova scritta solo dove previsto

Dalla prossima settimana al via gli orali

ROMA, 21 GIU – Oggi terza prova scritta per gli esami di maturità solo per le sezioni Esabac, Esabac techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia. Per gli orali si inizierà dalla prossima settimana; l’avvio slitterà di qualche giorno dove le scuole sono sede di seggio per i ballottaggi delle amministrative.

