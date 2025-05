Maturità: Rete studenti, diffida a Valditara su voto in condotta

agenzia

'Per statuto studenti voto non può influire sul profitto'

ROMA, 05 MAG – La Rete degli studenti diffida il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per la questione del voto in condotta e del suo riflesso sugli esami di maturità e chiede il ritiro dell’ordinanza ministeriale che disciplina gli Esami di Stato. “L’ordinanza a firma del ministro dell’Istruzione e del Merito prevedrebbe – spiega il coordinatore della Rete Paolo Notarmicola – che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi”. E dunque, temono gli studenti, i tanti alunni coinvolti in autogestioni, occupazioni, manifestazioni, che spesso si accompagnano ad un abbassamento del voto in condotta, potrebbero subire ripercussioni, “una scelta che è in forte contrasto con lo statuto delle studentesse e degli studenti, che sancisce come il voto in condotta non possa influire sul profitto scolastico”.

