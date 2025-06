Maturità: social, New Deal, Pasolini, il Gattopardo, Borsellino

agenzia

Ma anche l'ambiente e il rispetto nelle tracce proposte stamane

ROMA, 18 GIU – ‘I giovani, la mia speranza’ ovvero un messaggio del giudice Paolo Borsellino, un brano del Gattopardo di Tommasi di Lampedusa, i social in un testo tratto da un brano di Anna Meldolesi e Chiara Lalli. E ancora: gli Anni Trenta e il New Deal come traccia storica, una poesia di Pier Paolo Pasolini, la parola ‘rispetto’ in un brano di Maccioni, infine un brano dal titolo “Un quarto d’era (geologica) di celebrità” del filosofo e saggista Telmo Pievani, pubblicato sulla rivista trimestrale “Sotto il Vulcano” che riflette sull’impatto ambientale della nostra attuale civiltà e della cementificazione del territorio. Queste le sette tracce proposte stamane ai maturandi secondo quanto apprende l’ANSA.

