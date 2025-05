Maxi evasione Iva, sequestrati tre jet privati nel savonese

agenzia

Operazione della Guardia di Finanza e Agenzia Dogane e Monopoli

SAVONA, 21 MAG – Tre jet privati sono stati sequestrati all’aeroporto di Villanova d’Albenga (Savona) dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno scoperto una frode dell’Iva da 6 milioni ai danni dell’erario. L’operazione ‘Hidden Flights’ ha permesso di appurare che i velivoli risultavano in posizione di contrabbando e di evasione dell’Iva all’importazione. Si tratta di tre aerei del valore stimato complessivo di circa 13 milioni, un Cessna, un Eclipse e un Mooney, battenti bandiera statunitense, rimasti presso l’aeroporto di Albenga per un periodo superiore ai sei mesi, limite massimo previsto per lo sdoganamento e il conseguente pagamento dei diritti di confine e dell’Iva all’importazione. Dalle indagini è emerso che i velivoli di lusso appartenevano solo formalmente a società trust con sede in Delaware (USA), in realtà facevano capo a imprenditori di nazionalità rispettivamente francese, monegasca e svizzera. Gli imprenditori, per celarne la diretta titolarità e ottenere così indebiti vantaggi fiscali, avevano infatti interposto tra essi e i beni, società fiduciarie, aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata. Allo stato attuale gli indagati hanno già provveduto a corrispondere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona il valore dell’Iva all’importazione evasa, motivo per cui l’autorità giudiziaria ha stralciato le imputazioni penali nei confronti degli stessi, disponendo la conseguente archiviazione.

