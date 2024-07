agenzia

A Ponte Milvio, rubati diamanti e Rolex per oltre 150mila euro

ROMA, 25 LUG – Maxi furto in un appartamento a Ponte Milvio, in zona Roma Nord. I ladri sono entrati nell’abitazione di due docenti e hanno smurato la cassaforte con dentro gioielli, diamanti e Rolex per un valore di oltre 150mila euro. Sul posto la polizia che indaga sul furto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA