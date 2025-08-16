Maxi-furto in una gioielleria nel centro di Firenze

agenzia

Assalto in vicolo dei Cerchi, telecamere riprendono il blitz

FIRENZE, 16 AGO – Maxi-furto la notte scorsa, per un bottino del valore di centinaia di migliaia di euro, ai danni di una gioielleria nel pieno centro di Firenze, in vicolo dei Cerchi 6, antico reticolo medievale dove visse Dante, tra piazza Duomo e piazza della Signoria. A quanto si è appreso ha agito una banda di ladri, a volto coperto. Le telecamere pubbliche hanno ripreso il blitz, che risale alle ore 2. Indaga la squadra mobile della questura. Secondo quanto ricostruito finora, i banditi sono arrivati e poi fuggiti con auto con targhe rubate – per non farsi individuare dal lettore ottico delle forze dell’ordine -, alcune di queste sono state lasciate sul posto. Hanno scassinato la saracinesca della gioielleria e sono entrati portando via tutto quello che era esposto nelle teche. Alla polizia risulta che la gioielleria è dotata di allarme ma non è collegato alle forze dell’ordine, e che le vetrine coi gioielli e i preziosi trafugati non sono blindate. La banda, inoltre, per sbarrare la strada all’eventuale arrivo delle forze dell’ordine ha posizionato un’auto di traverso, mentre le altre vetture sono state messe in sosta nei paraggi, a breve distanza, facilmente raggiungibili. I ladri scappando hanno perduto arnesi da scasso, cacciaviti e piedi di porco. In base alle prime valutazioni hanno agito almeno quattro persone direttamente alla gioielleria, ma fra ‘pali’, basisti che hanno studiato le abitudini e i sistemi di difesa dell’oreficeria e altri ruoli logistici e di supporto, il bottino potrebbe venir spartito tra una decina di complici. Il centro storico di Firenze è monitorato da decine di telecamere pubbliche ma la banda è arrivata, ha colpito ed è fuggita senza che i suoi movimenti anomali, peraltro in piena notte, abbiano destato attenzione. La proprietà ha avviato l’inventario per quantificare l’entità esatta del colpo subito.

