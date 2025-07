Maxi incendio di sterpaglie a Roma, ‘limitate gli spostamenti’

agenzia

A ridosso di via della Magliana, vigili del fuoco al lavoro

ROMA, 07 LUG – Un vasto incendio di sterpaglie è divampato a ridosso di via della Magliana e si è propagato a causa del vento in direzione di via dell’Imbrecciato. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. “L’incendio di vastissime proporzioni è ancora in corso nel Municipio XI Roma Arvalia Portuense”, ha fatto sapere in serata su facebook il minisindaco Gianluca Lanzi. Al momento sono chiuse al traffico: via Isacco Newton in direzione Fiumicino; viadotto della Magliana in direzione Fiumicino; via della Magliana all’altezza del viadotto in direzione Fiumicino e Trullo, quindi obbligo di inversione in direzione centro; via del Trullo in direzione via della Magliana, quindi obbligo di svolta su via del Tempio degli Arvali. “Limitiamo gli spostamenti. Fate girare questo post. Grazie”, afferma il presidente del municipi.

