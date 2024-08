Maxi incendio vicino Roma, pompieri ancora al lavoro

agenzia

Nella notte rinforzi da Liguria e Lombardia

ROMA, 03 AGO – Vigili del fuoco ancora al lavoro senza sosta nell’incendio divampato ieri tra Castelnuovo di Porto e il comune di Morlupo, vicino Roma. Sul posto diversi automezzi, due sezioni operative arrivate nella notte dalla Liguria e dalla Lombardia e il supporto dell’elicottero della Regione Lazio. A quanto riferito dai pompieri, è stata allestita una vasca per il pescaggio dell’acqua nel campo sportivo comunale.Il comune di Morlupo ha istituito inoltre il Centro Operativo Comunale (COC) per l’emergenza e l’assistenza in atto.

