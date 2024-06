Maxi rapina in ufficio postale a Roma, bottino da 300mila euro

agenzia

In azione due uomini armati di pistola. Nessun ferito

ROMA, 05 GIU – Maxi rapina in un ufficio postale a Vitinia, nel quadrante sud di Roma. E’ accaduto ieri in via Casalecchio di Reno. Due uomini, uno con il volto coperto da una calza da donna e l’altro con occhiali da sole e cappuccio, sono entrati armati di una pistola di piccole dimensioni. Uno ha minacciato la cassiera mentre l’altro il direttore costringendolo a portarlo al caveau e a consegnargli circa 300mila euro. Poi sono scappati. Non si registrano feriti. Sulla vicenda indaga la polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA