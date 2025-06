Maxi rissa in discoteca in Salento, poi gruppo si dilegua

agenzia

Intervenuti i carabinieri, un 21enne ferito con calci e pugni

TAVIANO, 29 GIU – Una maxi rissa è scoppiata la scorsa notte nella discoteca Vega a Taviano, in provincia di Lecce. A quanto si apprende sarebbero stati usati anche dei coltelli. Sul posto sono arrivati i carabinieri chiamati dagli addetti alla sicurezza. Quando i militari sono arrivati, intorno alle 4.30, il gruppo che partecipava alla rissa si era già dileguato, tranne un 21enne di Taviano, noto alle forze dell’ordine, che era stato colpito con calci e pugni al corpo. Era cosciente e non in pericolo di vita. Un addetto alla sicurezza del locale ha poi consegnato ai militari un coltello che ha trovato sul pavimento.

