Maxi sequestro di botti altamente pericolosi nel Napoletano

agenzia

Novemila, per 120 kg nel garage di un palazzo: 24enne in arresto

NAPOLI, 13 DIC – Oltre 9mila botti illegali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore nel garage di un palazzo di Afragola, in provincia di Napoli, trasformato da un 24enne in un laboratorio clandestino di fuochi d’artificio altamente pericolosi. I botti, per un peso di oltre 120 chilogrammi, sono stati tutti classificati come micidiali dai carabinieri del Nucleo Artificieri intervenuti: qualora fossero esplosi, infatti, avrebbero potuto mettere in pericolo la stabilità dell’edificio e la salute di chi ci abita. La loro vendita avrebbe fruttato circa 50mila euro. Il giovane è stato arrestato, con l’accusa di fabbricazione, detenzione e commercio di materiale esplodente, e accompagnato dai finanzieri nel carcere napoletano di Poggioreale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA