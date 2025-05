Maxi sequestro di droga, armi e 4 arresti in provincia di Roma

agenzia

Della GdF: 22 kg di cocaina, 3 fucili, Kalashnikov e 4 pistole

NAPOLI, 28 MAG – Quattro persone arrestate, per traffico di droga e detenzione illegale di armi clandestine e un vero e proprio arsenale sequestrato: è il bilancio di un’operazione dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che ha portato al sequestro, a Velletri (Roma) di ben 21,710 kg di cocaina (suddivisi in 77 involucri) e di un importante quantitativo di armi: tre fucili, un Kalashnikov, quattro pistole, due silenziatori, cinque caricatori, 113 munizioni di vario calibro, 25 artifizi pirotecnici artigianali e tre pugnali. L’operazione risale allo scorso 19 maggio, quando sono stati effettuati una perquisizione, il sequestro e gli arresti, seguiti da un’ordinanza del gip di Velletri. Lo stupefacente, le armi (alcune risultate oggetto di furto e con matricola abrasa) e le munizioni sono stati trovati in un’abitazione che si trova nella periferia del comune di Velletri: erano nascosti in una paratia ricavata all’interno di una cella frigorifero e in alcuni contenitori d’acciaio per la conservazione del latte. Nella circostanza tre persone sono state arrestate in flagranza di reato: un cittadino italiano, che custodiva la cocaina e le armi, e altri due, un colombiano e un italiano, che viaggiavano a bordo di due auto dotate di doppiofondo, sottoposti a un controllo in un’area di servizio. Sulla scorta delle informazioni acquisite i finanzieri hanno eseguito una perquisizione a casa di una quarta persona, di nazionalità italiana, arrestato per la detenzione di 229 grammi di cocaina, di 100 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, anche questi a sequestrati. Su richiesta della Procura di Velletri il gip ha poi ha convalidato gli arresti e disposto per tre indagati il carcere e per il quarto i domiciliari.

