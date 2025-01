Maxifurto in casa medico in centro Roma, bottino da 150mila euro

agenzia

A Capodanno quando appartamento vuoto, presi gioielli e orologi

ROMA, 03 GEN – a piazzale flaminio a capodanno, presi gioielli e orologi Maxi furto nell’abitazione di un medico nei pressi di piazzale Flaminio, al centro di Roma. L’allarme è scattato ieri sera quando il professionista è rientrato in casa dopo essere stato fuori città alcuni giorni per Capodanno. I ladri sono entrati nell’appartamento probabilmente passando da un ponteggio del palazzo in ristrutturazione e hanno rubato gioielli e orologi del valore di circa 150mila euro. Sulla vicenda indaga la polizia.

