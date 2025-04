Mazza e casco per spaccare tutto in diretta, lo show in albergo

agenzia

'No stress room' a Rimini, l'ultima idea dello Stupido Hotel

BOLOGNA, 24 APR – Dopo la vacanza per coppie filmate h24 e la gara di resistenza per streamer, lo Stupido Hotel di Rimini lancia il suo atto “finale”. L’albergo non riaprirà più, almeno non nella forma attuale, perché sarà in parte distrutto dall’ultimo reality show inventato dal gestore, Fabio Siva. Si chiama “No stress room” e dal 15 giugno invita le persone a partecipare alla sfida, “tra sfogo e spettacolo”. Muniti di casco e mazza, i 12 concorrenti (sei coppie) potranno rompere tutto, tranne i muri: dal letto all’armadio, dai piatti al televisore. “Qui non si gioca, si libera rabbia, si abbattono tensioni, si distruggono simboli del quotidiano per ritrovare un po’ di pace interiore”, spiega Siva. “È una Rage Room, ma con una storia dietro. Qui si rompe per guarire”, dice ancora il gestore. “E se possiamo farlo davanti a un pubblico, tanto meglio: forse qualcuno a casa si sentirà meno solo”. Il format sarà visibile infatti sul canale youtube Siva Show e sarà un altro “esperimento sociale in diretta”: per iscriversi basta commentare sul canale youtube sotto il video ‘No stress room’. Nella struttura sarà inoltre nascosto un gettone dal valore di 5.000 euro, come premio. “In un’epoca che ci vuole sempre positivi, produttivi, connessi, lanciamo un messaggio forte: sfogarsi è umano. E fa bene. Per questo pensiamo ad una collaborazione con psicologi e terapeuti per portare il progetto anche in chiave educativa e di prevenzione al burnout. Come dice il nostro claim: ‘Meglio rompere una sedia che rompersi dentro'”, conclude il gestore.

