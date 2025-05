Medaglia a maresciallo Cc, salvò anziane disabili in incendio

agenzia

Pierluigi Tusiano la riceverà dal Presidente della Repubblica

FOGGIA, 29 MAG – Salvò due anziane disabili intrappolate nella loro abitazione di Casalvecchio di Puglia, piccolo comune del Foggiano, da un muro di fiamme e fumo a seguito di un incendio divampato a poca distanza dalla loro casa dove erano in corso lavori sulla linea del gas. Accadde il 27 aprile del 2023. Per quella vicenda, l’allora comandante della stazione di Casalnuovo Monterotaro con competenza su Casalvecchio di Puglia, il maresciallo Pierluigi Tusiano, 43 anni, di Foggia riceverà la medaglia d’argento al valor civile dal Presidente della Repubblica il 5 giugno prossimo in occasione delle celebrazioni per il 211esimo anniversario della fondazione dell’arma dei carabinieri. Mentre il 3 giugno riceverà anche l’encomio solenne del Comandante generale dell’Arma. Dal luglio del 2024 il militare è in servizio come maresciallo ordinario a comando della stazione carabinieri di Faleria (Viterbo). Nel 2023 il militare era libero dal servizio quando, accortosi dell’accaduto, entrò nell’abitazione delle anziane e le mise in salvo, trascinandole all’esterno. Nell’incendio rimase ferito anche un operaio di 40 anni. Il maresciallo Tusiano, per quella vicenda, ha già ricevuto riconoscimenti anche dai sindaci dei comuni del Foggiano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA