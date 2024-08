Medaglia Dirac 2024, premiato scienziati di tre continenti

agenzia

Messa in palio dall'ICTP di Trieste, è il "Nobel" della fisica

TRIESTE, 08 AGO – Horacio Casini e Marina Huerta del Consiglio nazionale tecnico e scientifico argentino (CONICET) e dell’università nazionale di Cuyo, Shinsei Ryu dell’università di Princeton, e Tadashi Takayanagi dell’università di Kyoto sono i vincitori della prestigiosa Medaglia Dirac 2024, messa in palio dall’Istituto di fisica teorica di Trieste (ICTP) e ogni anno assegnata a scienziati che hanno dato contributi significativi alla fisica teorica, in memoria di P.A.M. Dirac, uno dei più grandi fisici del XX secolo e molto legato al Centro, in occasione del suo compleanno, l’8 agosto. La Medaglia Dirac è considerata una sorta di Premio Nobel per il settore della fisica. I quattro vincitori di quest’anno sono stati premiati “per i loro importanti contributi sull’entropia quantistica nelle teorie di campo quantistiche e nella gravitazione”, si legge nelle motivazioni. Singolare, come evidenzia il direttore dell’ICTP, Atish Dabholkar, “le loro ricerche sono state condotte in diversi angoli del mondo – Argentina, Giappone e Stati Uniti – come se ci fosse una qualche correlazione intellettuale tra loro”, una “manifestazione dell’unità essenziale della fisica”.

