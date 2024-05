Medico aggredito a Roma, chiesto il processo per il paziente

agenzia

Ad ottobre l'aggressione all'immunologo Le Foche

ROMA, 27 MAG – La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’uomo che nell’ottobre dello scorso anno ha aggredito violentemente l’immunologo Francesco Le Foche, 65 anni, nel suo studio medico. L’udienza davanti al gup della Capitale è stata fissata per il prossimo 17 luglio. Secondo quanto emerso da una perizia psichiatrica disposta dal tribunale l’indagato “può affrontare il processo” anche se è stata riscontrata una “diminuita capacità di intendere e di volere al momento del fatto”. Le Foche, responsabile del reparto di immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I e medico in prima linea durante la pandemia, venne colpito al volto dal suo paziente che gli procurò gravi ferite ad un occhio. A salvare l’immunologo, assistito dall’avvocato Giuseppe Belcastro, fu l’intervento di un agente di polizia libero dal servizio che fu richiamato dalle urla che provenivano dallo studio medico di via Po, nel quartiere Salario.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA