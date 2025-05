Medico arrestato per violenze, è sindaco nel Cremonese

agenzia

Gastroenterologo ai domiciliari per violenza sessuale aggravata

MILANO, 23 MAG – Giovanni Sgroi, il sindaco di Rivolta D’Adda, nel Cremonese, e medico specialista di una struttura sanitaria a Pozzuolo Martesana (Milano), è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver approfittato della sua posizione per compiere violenze sessuali su 4 pazienti avvenute durante le visite. Stando alle indagini dell’aggiunta Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo, le violenze sarebbero avvenute durante le visite nella struttura sanitaria a Pozzuolo Martesana. Le indagini sono partire nel 2004 a seguito della denuncia di una paziente, e in breve tempo grazie a intercettazione e a rilievi scientifici hanno identificato il gastroenterologo facendo emergere altri tre casi di violenze. Ma gli investigatori non escludono che possano essercene di ulteriori e invitano chi avesse subito abusi a denunciarli. L’uomo è stato raggiunto ieri sul posto di lavoro dove gli è stata notificata la misura.

