Medico di base aggredito da un paziente a Cagliari

agenzia

'Troppa attesa nell'ambulatorio', interviene la Polizia

CAGLIARI, 17 SET – Aggredito da un paziente all’interno di uno ambulatorio medico. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi a Cagliari, nello studio di un medico di base nella zona di via Santa Maria Chiara. I contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra volante della Questura di Cagliari. Da quanto si apprende il paziente, forse a cause dell’eccessiva attesa, si è innervosito e, dopo una discussione con il medico lo avrebbe aggredito, colpendolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno riportato la calma e adesso si valutano gli eventuali provvedimenti per l’aggressore.

