Meeting per la pace in Salento, Papa ‘intensificare accoglienza’

agenzia

A Leuca proclamata la carta per 'La forza delle migrazioni'

CASTRIGNANO DEL CAPO, 14 AGO – Papa Leone ha inviato un messaggio al meeting internazionale dei giovani per la pace che si è tenuto la scorsa notte in provincia di Lecce. All’una del mattino i partecipanti si sono uniti in un momento di preghiera ad Alessano davanti alla tomba del venerabile don Tonino Bello. Poi sono partiti verso la basilica De Finibus terrae di Leuca con la marcia ‘In cammino verso un’alba di pace’, percorrendo l’antica via Francigena insieme al vescovo di Ugento mongignor Vito Angiuli. Il Papa, si legge nel messaggio, ha auspicato “che l’evento contribuisca ad intensificare, sull’esempio del venerabile don Tonino Bello, propositi di amicizia e condivisione fraterna, favorendo la cultura dell’accoglienza e della solidarietà tra i popoli. Con tali sentimenti, sua santità invoca la materna protezione della Vergine Maria e volentieri invia la benedizione apostolica”. Alle 6.30 i giovani sono arrivati al santuario mariano di Santa Maria di Leuca dove è stata proclamata la ‘Carta di Leuca. La forza delle migrazioni’, un documento che sarà inviato in tutte le nazioni e che contiene l’impegno a diventare ed essere fautori e custodi di nuovi cambiamenti, promotori di pace in tempi di guerra, con un pensiero particolare a Gaza.

