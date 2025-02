Melillo, “in Procura Catanzaro cambio nel segno continuità”

agenzia

Procuratore nazionale antimafia ad insediamento Salvatore Curcio

CATANZARO, 01 FEB – Un cambio di Procuratore “all’insegna della continuità” per un ufficio “che non sarà mai lasciato solo”. Così il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, nel suo intervento nel corso della cerimonia d’insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Salvatore Curcio. “La continuità – ha aggiunto Melillo – è un valore fondamentale che caratterizzerà anche l’opera di Salvatore Curcio. E determina un rapporto di fiducia con le istituzioni, oltre che con l’intero ufficio. Una garanzia per la legalità e i diritti di tutti. In questo momento storico c’è grande bisogno di sostituire la logica del conflitto con quella del confronto. L’invettiva va sostituita col rispetto reciproco. Curcio sarà garante di coesione tra il suo ufficio, le istituzioni e le forze di polizia, che ringrazio per il duro lavoro che svolgono in silenzio e di cui la magistratura è debitrice. Questa è una stagione di orgoglio per la magistratura requirente in Calabria e Curcio garantirà un ruolo fecondo per la Procura di Catanzaro, importante per il contrasto alle trame della ‘ndrangheta, che ha un potere criminale che si sta espandendo su scala globale e governa i flussi di proventi del narcotraffico. C’è molto lavoro da fare per Salvatore Curcio, ma sono sicuro che saprà farlo con tutto il sostegno del mio ufficio”.

