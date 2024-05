Meloni ai giovani di Vox a Madrid: «Europa tutta ricostruire. Sì alla famiglia, no a teoria gender e maternità surrogata»

VERSO IL VOTO

«La legislatura europea 2019-2024 è stata contrassegnata da priorità e strategie sbagliate. Mentrealtre forze politiche hanno sostenuto accordi innaturali con le sinistre, producendo l’imposizione dell’agenda verde e progressista, noi ci siamo sempre battuti, spesso soli, per una Ue diversa». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è anche presidente di Ecr, in un videocollegamentocon la convention di Vox a Madrid, sottolineando che «vogliamo e possiamo costruire un’Unione Europea diversa e migliore di quella attuale».

«Quando la storia chiama, le persone come noi non si tirano indietro. Non lo abbiamo fatto finora e non lo faremo, tanto meno adesso», ha detto ancora, sottolineando alla platea di «tanti militanti e tanti giovani» che «siete l’unico futuro possibile per l’Europa».

«Ancora una volta – ha detto rivolta all’amico Santiago Abascal – avete organizzato un evento meraviglioso. In un momento in cui le persone sono sempre più lontane dalla politica, in cui spesso si preferisce la piazza virtuale a quella reale, “Viva” rappresenta una splendida eccezione. Passione, amore per la propria terra, ideali. Solo chi fa politica spinto da queste motivazioni può realizzare eventi come questo».

La premier parlando «ai tanti militanti e ai tanti giovani presenti. Avete avuto il coraggio di non lasciarvi influenzare dal pensiero unico dominante. Avete deciso che i valori conservatori sarebbero sempre stati i pilastri della vostra vita, di lottare per ciò in cui credete».

Il pilastro della società

«Ci opporremo a chi vuole mettere in discussione la famiglia, quale pilastro della nostra società, a chi vuole introdurre la teoria gender nelle scuole, a chi intende favorire pratiche disumane come la maternità surrogata», ha affermato la premier.