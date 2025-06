Meloni alle imprese, dobbiamo tornare a pensare in grande

agenzia

'Non intendiamo rinunciare ad essere una potenza economica'

RAPALLO, 13 GIU – La premier Giorgia Meloni ricorda le mosse del Governo sul fronte dell’economia e, in un videomessaggio al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, sottolinea: “Abbiamo fatto tutto questo con la consapevolezza che l’Italia è una grande nazione e che non intende rinunciare a essere una potenza economica, produttiva e industriale”. “L’Italia ha accumulato ritardi e difficoltà che certamente deve recuperare, sono molte le cose che vanno sistemate e corrette, però – dice la presidente del Consiglio – io sono convinta che dobbiamo tornare a pensare in grande e che è possibile disegnare una politica industriale che abbia una visione di medio e lungo periodo. Una strategia cioè che non guardi solo all’oggi ma sappia anticipare i tempi”.

