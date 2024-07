Meloni, cresciamo più di altri, vogliamo consolidare

agenzia

'Fare gioco di squadra per difendere interesse nazionale'

ROMA, 02 LUG – “L’economia italiana sta crescendo più di altre Nazioni europee, nonostante il rallentamento dell’economia mondiale e la delicata situazione internazionale”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel messaggio inviato all’assemblea dell’Ania precisando che “i dati macroeconomici nazionali sono positivi e l’andamento di alcuni indicatori, dalla crescita dell’occupazione all’aumento degli investimenti, rappresentano importanti segnali di fiducia nel futuro della nostra economia. Il Governo – ha aggiunto – è determinato a valorizzare questi segnali, e a darne continuità”. “Il nostro obiettivo – ha proseguito Meloni – è costruire un’Europa dove sia conveniente investire e fare impresa” e “questo vuol dire anche abbandonare la logica dell’iper-regolamentazione che, in questi anni, ha reso il quadro normativo una selva burocratica e amministrativa e ha finito per limitare, invece che favorire, la competitività delle nostre imprese”. Secondo Meloni, “è una sfida decisiva, ma che è alla nostra portata e che possiamo vincere se continueremo a fare gioco di squadra e a lavorare, insieme, per difendere il nostro interesse nazionale”.

