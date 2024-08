Meloni in masseria in Puglia, tuffi e musica in piscina

agenzia

A Ceglie Messapica si attende uscita pubblica della premier

CEGLIE MESSAPICA, 14 AGO – Giochi d’acqua e tuffi in piscina a suon di musica. E il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che dopo una breve passeggiata in paese torna nel resort per riunirsi al gruppo di amici. Atmosfera di assoluto relax oggi nella masseria Beneficio, nelle campagne di Ceglie Messapica, dove da domenica sera soggiorna la premier Giorgia Meloni insieme alla figlia Ginevra, all’ex compagno Andrea Giambruno, alla sorella Arianna e al marito di quest’ultima, il ministro della Agricoltura Francesco Lollobrigida. Tranquillità nel resort ed un presidio delle forze dell’ordine rafforzato, rispetto a ieri, che blinda dall’esterno la masseria. Pomeriggio, quindi, di spensieratezza per il gruppo, mentre in paese si continua ad attendere un’uscita pubblica della premier tra i vicoli del centro storico e nelle diverse attività commerciali che hanno anche ripetuto l’invito alla visita alla presidente del Consiglio.

