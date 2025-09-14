Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Meloni, sacrificio di Kirk ricorda da che lato è la violenza

Il videomessaggio alla kermesse dei Patrioti a Madrid

Di Redazione |

MADRID, 14 SET – “Voglio rendere un sentito omaggio a Charlie Kirk, un giovane coraggioso che ha pagato con la propria vita il prezzo della sua libertà. Il suo sacrificio ci ha ricordato un’altra volta da che lato stanno la violenza e l’intolleranza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla kermesse dei Patrioti a Madrid.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: