agenzia
Meloni, sacrificio di Kirk ricorda da che lato è la violenza
Il videomessaggio alla kermesse dei Patrioti a Madrid
MADRID, 14 SET – “Voglio rendere un sentito omaggio a Charlie Kirk, un giovane coraggioso che ha pagato con la propria vita il prezzo della sua libertà. Il suo sacrificio ci ha ricordato un’altra volta da che lato stanno la violenza e l’intolleranza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla kermesse dei Patrioti a Madrid.
