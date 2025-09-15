Memoria del governo su Almasri depositata in Giunta

agenzia

Documento congiunto di Mantovano, Nordio e Piantedosi

ROMA, 15 SET – E’ stata depositata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, a quanto si apprende, la memoria difensiva congiunta del sottosegretario Alfredo Mantovano e dei ministri di Giustizia e Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, sul caso Almasri. Le carte inviate verranno discusse nella riunione dell’organismo in programma mercoledì.

