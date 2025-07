Memorial per ricordare agenti uccisi in Questura a Trieste

agenzia

Rotta e Demenego morti durante una sparatoria nel 2019

TRIESTE, 19 LUG – Partite di calcio disputate tra formazioni composte da rappresentanti dei media locali, poliziotti, operatori del 118 e politici: un torneo di calcio a sette organizzato dalla sezione di Trieste dell’Anps, Associazione Nazionale Polizia di Stato per ricordare Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019. È il Memorial Figli delle Stelle, giunto alla sesta edizione. Il nome “Figli delle Stelle” deriva da un video, diffuso dopo la morte degli agenti, in cui questi stessi sono ritratti mentre iniziano il turno di servizio in auto, mentre si diffondono le note del famoso brano di Alan Sorrenti. 3 A dare il calcio d’inizio al torneo oggi è stato il Questore di Trieste Lilia Fredella. “Questo è un torneo – ha detto – che cerca di trasformare un ricordo veramente doloroso in un’occasione per stare insieme e ricordare Demenego e Rotta attraverso lo sport”. L’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha sottolineato che “eventi come questo servono per ricordare, per stringere legami, per fare amicizie, in un’occasione di sport, di benessere, di festa, ma ricordando sempre e portando nel cuore Pierluigi e Matteo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA